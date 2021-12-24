В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар, уничтоживший целый дом. Все произошло в поселке Саперный на улице Победы, 29.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 07:57 утра 24 декабря. Отмечалось, что горит доме в поселке Саперный. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Как выяснилось, загорелся дощатый, крытый шифером частный дом. Его размеры составляли 6х9 метров. Спасти постройку не удалось, — огонь полностью ее уничтожил.

Пожар удалось устранить в 08:55. За час дом полностью сгорел. Сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сразу о двух минированиях были информированы ДЧ ГУ и ФСБ 24 декабря, — первое, предполагалось, в ТРЦ «Галерея», а второе на Биржевой линии, 10.