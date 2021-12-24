В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом

В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом
В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом. Фото:pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар, уничтоживший целый дом. Все произошло в поселке Саперный на улице Победы, 29.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 07:57 утра 24 декабря. Отмечалось, что горит доме в поселке Саперный. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Как выяснилось, загорелся дощатый, крытый шифером частный дом. Его размеры составляли 6х9 метров. Спасти постройку не удалось, — огонь полностью ее уничтожил.

Пожар удалось устранить в 08:55. За час дом полностью сгорел. Сведений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сразу о двух минированиях были информированы ДЧ ГУ и ФСБ 24 декабря, — первое, предполагалось, в ТРЦ «Галерея», а второе на Биржевой линии, 10.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Колпинский район ленобласть новости СПб пожар саперный


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом
В ТРЦ «Галерея» и в концертном клубе на Биржевой провели поиски ...
В Петербурге мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет, напал на ...
Экономист: к концу 2021 года рубль чувствует себя неплохо
В США одобрили капсулы от COVID-19 от Merсk
Убийство мужчины во время распития алкоголя произошло в Колпинском районе
В Петербурге на 9 утра наблюдаются серьезные пробки
Гинцбург: новый препарат от омикрон-штамма эффективен