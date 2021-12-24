Эксперты: индексация обойдется Росси в 150-200 млрд

Эксперты: индексация обойдется Росси в 150-200 млрд
Индексация обойдется Росси в 150-200 млрд. Фото: Pixabay.com

Эксперты подсчитали траты федерального бюджета на индексацию страховой части пенсий жителей России, получилось, что индексация обойдется государству в 150-200 миллиардов рублей.

На индексацию страховых пенсий на уровень ниже фактической инфляции в 2022 году потребуется дополнительное финансирование. Такая индексация будет производиться с 1 января на 5,9%, которые заложены в бюджет. Об этом сообщают «Известия».

На ежегодной конференции президент России Владимир Путин отметил, что необходимо проиндексировать страховую часть пенсий на величину выше уровня инфляции в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин пообещал проведение индексации силовому блоку (правоохранительным и силовым структурам). Путин отдельно отметил военных пенсионеров. В отношении данной категории граждан будут приняты решения, которые позволят вывести их доходы на должный уровень.

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Эксперты: индексация обойдется Росси в 150-200 млрд
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