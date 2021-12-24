Волочкова плачет, умоляя остановить избиение Джигурды

Волочкова плачет, умоляя остановить избиение Джигурды
Бой остановили на втором раунде, потому что Джигурда не держался на ногах. Фото: Скрин видео из соцсети Никиты Джигурды в Instagram

60-летний актер дрался на ринге с 42-летним бодибилдером Шпаком, который разбил Джигурде нос.

45-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова бурно отреагировала на кровавый бой своего друга – Никиты Джигурды с блогером Александром Шпаком. Бой проходил сегодня и был опубликован на Yuotube-канале «It’ time».

На страницах в Instagram Джигурды, Волочковой и Шпака выложены снимки, сделанные накануне боя. Все сияют белозубыми улыбками, Настя пришла на бой в белой майке и собранными волосами, Никита обмениваются с Сашей теплыми приветствиями, шуточно рычат и угрожают друг другу.

Соперники перед боем разминают. Фото: Скрин видео со страницы Никиты Джигурды в Instagram

Несмотря на взаимную симпатию соперников, на ринге они выкладывались серьезно. Уже после первого раунда у Джигурды носом пошла кровь, он запыхался, но не сдавался.

Анастасия, едва сдерживая слезы, просила не убивать своего друга. Бой остановили на втором раунде, позже Джигурда посетовал, что мол, зря остановили бой, он был готов продолжать. Хотя на видео видно, что актер не держался на ногах. Всего прошло два боя по три минуты.

Отмечается, что давняя подруга Никиты Анастасия уже посещала другие бои с участием Джигурды. Балерина горячо поддерживает своего друга во время матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, болельщики «Зенита» отказались от Fan ID.

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