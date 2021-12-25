Стало известно о вирусе с температурой под 40, который вытесняет COVID-19

Стало известно о вирусе с температурой под 40, который вытесняет COVID-19
Среди детей и подростков грипп был выявлен примерно в 30% случаев, а на коронавирус приходится только 10-20% случаев. Фото: unsplash

Инфекционист рассказала о главном конкуренте коронавируса, который закрывает классы на школьные карантины.

В Петербурге под конец года на карантин отправили 196 классов и 16 групп в детских садах. На дистанционке учится 351 класс. Заболевшие школьники жаловались на одинаковые симптомы — высокую температуру под 40 градусов, сухой кашель и боли в горле. Но коронавируса у них не было.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко рассказала «Доктору Питеру», что ковид начал вытеснять обычный грипп. Так, среди детей и подростков грипп был выявлен примерно в 30% случаев, а на коронавирус приходится только 10-20% случаев. Остальные болели прочими инфекциями.

Как объяснила инфекционист, на заболеваемость увеличилась из-за парагриппа, симптомы которого напоминают и грипп и коронавирус. Несмотря на название, этот вирус не имеет никакого отношения к гриппу, а прививки от него не защищают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о трагических последствиях COVID-вечеринок.

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