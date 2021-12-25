Астрологи: четыре знака зодиака разбогатеют уже 26 декабря

Прогноз астрологов на 26 декабря обещает четырем знакам зодиака финансовые подарки от судьбы, а двум представителям суждено найти вторую половинку.

Овнам следует полагаться на собственные силы, удача им не подвернется. Следует соглашаться на заманчивые предложения — они принесут новый источник дохода. Нужно проявить чуткость в отношениях с близкими и воздержаться от общения с враждебно настроенными людьми.

Тельцы встретятся лицом к лицу с возникшими на пути барьерами. Возможно придется решать конфликт с руководством, скорректировать свои планы на дальнейшую жизнь и карьеру. Есть вероятность, что представители этого знака зодиака почувствуют усталость и недомогание — восстановить энергию поможет полноценный сон.

Близнецам нужно проявить гибкость в общении и тактичность, иначе ждут проблемы на работе. Чтобы избежать финансовых затруднений, нужно тщательнее планировать свой бюджет. В этот день следует следить за питанием — фаст-фуд может обернуться отравлением.

Раку стоит держать себя в руках в отношениях с коллегами. В финансовых делах нужно проявить осторожность и сдержанность. Вторая половинка рака может допустить досадные промахи, но на них следует закрыть глаза. Одиноких представителей знака ждет свидание.

Львам 26 декабря повезет. Предпринимательские дела пройдут успешно. Благоприятно для новых встреч и неожиданных знакомств — новые люди приведут к новым проектам. В течение дня ожидаются резкие перепады настроения.

Девы проведут тяжелый день. Провал можно предотвратить, если правильно расставить жизненные приоритеты и собраться с мыслями. Лучше избегать заключения крупных сделок и покупок дорогих вещей. Следует обратить внимание на личную жизнь: выплеснуть страсть на партнера или заняться поиском второй половинки.

Весам нельзя полагаться на слепую удачу. Грамотное планирование, распределение дел и имеющихся средств станут залогом благополучия. Судьба принесет внезапную возможность прибыльно заработать. А вот от сомнительных сделок лучше отказаться. Время стоит уделить близким.

Скорпионам нужно направить свою энергию на убеждение окружающих в верности своих взглядов. В финансовых делах намечается простой. Следует стремиться к позитивным переменам — результаты будут хорошими, но не оправдают всех ожиданий.

Стрельцам рекомендуется посвятить день планированию дальнейшей жизни. Осторожность нужно проявить в финансовой сфере. Следует направить все свое внимание на собственные планы и не тратить попусту нервы.

Козерогам выпадет шанс на внеочередную премию, но для этого придется поработать сверхурочно. Благоприятно формировать долгосрочные планы — любое начинание со временем принесет свои хорошие плоды. Вечер лучше провести в кругу родных и близких.

Водолеям следует не ссориться с партнерами, а принять их помощь. Знак может рассчитывать на финансовые поступления. Следует сдерживать эмоции, чтобы не поссориться с близкими.

Рыбы встретятся с удачей. Капиталовложения принесут в будущем неплохие дивиденды. Но день в целом будет напряженным. Лучше перенести важные разговоры на другой день. Разногласий с близкими нужно избегать, поскольку конфликты могут перерасти в затяжную ссору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, для кого 2022 год станет самым худшим: названы три знака зодиака, которым нужно подготовиться к неприятностям.