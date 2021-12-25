Иммунолог предупредил о смертельных последствиях коронавируса у выздоровевших

Иммунолог Крючков рассказал о людях, которые могут умереть после выздоровления от COVID-19. Фото: Pixabay

Иммунолог Крючков рассказал о людях, которые могут умереть после выздоровления от COVID-19. Фото: Pixabay

Страшные последствия могут коснуться лишь некоторых россиян.

У тех граждан, которые переболели ковидом, повышается риск умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба через несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщил иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.ru.

По словам эксперта, рискуют глубоко пожилые, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто довольно тяжело перенес COVID.

Специалист объяснил, что у выздоровевших людей могут сохраняться симптомы, слабость, нарушения работы сердца, мозговой деятельности, нервной системы, а также психики.

«И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — констатировал иммунолог.

Доктор отметил, что данные случаи летального исхода не входят в статистику смертей в результате заражения ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, врач-гематолог заявил, что кофе делает кровь более густой и повышает риск образования тромбов.