В мире коронавирусом заразились более 279,4 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 588 705 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 26 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 279 454 919, скончались от вируса 5 396 425 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: более 52 092 894 человека заразились, скончались от COVID-19 816 463 человека. Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватил 10 189 722 человека, скончались от COVID-19 297 223 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасны серьезные физические нагрузки.