Полыхающую квартиру на Садовой тушили 15 спасателей

Пожар случился в доме на Садовой улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Садовой улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру.

Возгорание случилось в воскресенье, 26 декабря, по адресу, улица Садовая, дома 4. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире обгорела стена на площади 2 квадратных метра. 26 декабря в 09:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, ул. Садовая, дом 4.

В 10:51 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью у жилого дома на улице Стойкости полыхала иномарка. В автомобили «Hyundai» выгорел моторный отсек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава.