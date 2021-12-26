Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения

Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
ЕС призвал российскую сторону снять ограничения или привести их в соответствии с правилами ВТО. Фото: pixabay

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию и потребовал от России ответить за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.

Как сообщается на сайте ВТО, Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро. Там считают, что именно на такую сумму РФ «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

РФ якобы долгое время готовила меры, которые теперь поставили европейские производства в невыгодное положение при торговле с российскими госпредприятиями и другими организациями. Среди прочего, речь идет о системе коммерческих закупок.

ЕС призвал российскую сторону снять ограничения или привести их в соответствии с правилами ВТО, но в Кремле считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу.

ВТО дискриминация евросоюз импортозамещение Россия


 

Новости партнеров
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
В Петербурге за сутки выявили 1 851 случай заражения COVID
Полыхающую квартиру на Садовой тушили 15 спасателей
В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов
Иммунолог заявил о бессмысленности ношения медицинской макси на морозе
Электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года
Появились кадры с сотрудником ДПС, к руке которого изолентой примотали гранату