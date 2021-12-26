Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения

ЕС призвал российскую сторону снять ограничения или привести их в соответствии с правилами ВТО. Фото: pixabay

ЕС призвал российскую сторону снять ограничения или привести их в соответствии с правилами ВТО. Фото: pixabay

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию и потребовал от России ответить за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.

Как сообщается на сайте ВТО, Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро. Там считают, что именно на такую сумму РФ «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

РФ якобы долгое время готовила меры, которые теперь поставили европейские производства в невыгодное положение при торговле с российскими госпредприятиями и другими организациями. Среди прочего, речь идет о системе коммерческих закупок.

ЕС призвал российскую сторону снять ограничения или привести их в соответствии с правилами ВТО, но в Кремле считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу.