В Петербурге задержали мошенника, потребовавшего 1 млн у пенсионерки с легендой о ДТП

Фото: Скрин видео задержания мужчины, подозреваемого в "контактном" мошенничестве. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: Скрин видео задержания мужчины, подозреваемого в "контактном" мошенничестве. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

«Контактный» аферист мог совершить три преступных эпизода, играя на чувствах родных, чьи родных якобы попали в беду.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали «контактного мошенника», который вымогал деньги у пожилых жертв, рассказывая душераздирающие истории об авариях, в которые якобы попали их родные и близкие. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Подозреваемый замешан в не менее трех подобных эпизодах, которые совершил в городе на Неве, считают в полиции. Так, во Фрунзенском районе его жертвой стала 82-летняя жительница дома 11, 1 корпуса по улице Купчинская.

17 декабря 2021 в 18 часов на стационарный телефон ей поступил звонок. Женщина, представившая Ольгой, рыдая рассказала добросердечной пенсионерке, что попала в аварию. Пожилая петербурженка ошибочно узнала в Ольге свою родственницу. Ее эмоциональные возлияния перехватил мужской голос, который «оказался» капитаном полиции сообщил, что по вине Ольги пострадала девушка за рулем.

В итоге подозреваемый предложил решить вопрос без уголовного преследования. Цена вопроса составляла для сердобольной пожилой леди 1 млн рублей, но у женщины было всего 350 тыс. Это суммы должно было хватить, заверил ее «капитан полиции», оставшуюся часть должен был доплатить сын Ольги.

Целый спектакль с поездкой в отделение банка, снятием наличных, написанием старушки под диктовку услужливого представителя закона заявлений о прекращении уголовного дела и сбором вещей для Ольги разыграл подозреваемый. После чего забрал пакет с деньгами и скрылся из виду.

Петербуженка позвонила сыну настоящей родственницы Ольги и узнала, что стала жертвой мошенников, о чем сообщила в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

22 декабря совместными усилиями с полицией Московского района мужчина был задержан у дома 4 по Первомайскому переулку в Колпино. Им оказался 47-летний житель Колпино, ранее не привлекаемый к уголовной ответственности. Полиция предполагает, что он может быть замешан двух аналогичных преступных эпизодов в Московском и Красногвардейском районах, ведется расследование.

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