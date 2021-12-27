Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудников школы Выборгского района

О том, что в школе Выборгского района не сделан ремонт стало известно из сообщений СМИ, Фото: unsplash.com

О том, что в школе Выборгского района не сделан ремонт стало известно из сообщений СМИ, Фото: unsplash.com

Причиной возбуждения дела стал ненадлежащий ремонт и требования, не отвечающие безопасности учащихся.

В Выборгском районе Ленобласти Следственным отделом по городу Выборг СУ СК России в регионе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении сотрудников МБОУ «Коробицынская СОШ».

Как считает следствие, подозреваемые, используя служебное положение, нанесли ущерб бюджету МО «Выборгский район» в размере 3,5 млн рублей. Именно такую сумму сотрудники образовательного учреждения перечислили счет коммерческой организации за несделанный ремонт.

Информация о ненадлежащем ремонте в образовательном учреждении Ленобласти и организации учебного процесса в условиях, не отвечающих требованиям безопасности стала известна ведомству из сообщений СМИ.

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