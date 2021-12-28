В Ленобласти коронавирусом заразились еще 328 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 328 человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 328 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 100 563 случая ковида. При этом выздоровели 84 696 пациентов, в том числе 592 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 986.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место — 1 802 зараженных. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1 705 человек. Третье место у Подмосковья — 1 574 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщало, что ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что кожная сыпь характерна для заболевших коронавирусом штаммом «омикрон».

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