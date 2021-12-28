Один из братьев-близнецов Богдановых умер

Один из братьев-близнецов Богдановых умер
Один из братьев Богдановых скончался. Фото: скриншот Instagram

Григорий Богданов скончался на 73-м году жизни.

Об этом сообщает информационное агентство AFP 28 декабря, во вторник.

Одного из двух знаменитых братьев-близнецов Богдановых не стало.

Известно, что оба братья всю жизнь посвятили науке. Однако популярность в интернете приобрели только после оригинальных пластических операций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калифорнии в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт. По словам дочери Скотта, причиной смерти стали осложнения сепсиса.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на 89-м году жизни ушел из жизни основатель «Билайна» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook его сын Борис Зимин.

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