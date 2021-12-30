Лжесотрудники «Газпроминвест» убедили экономиста инвестировать почти полтора миллиона

Лжесотрудники &#171;Газпроминвест&#187; убедили экономиста инвестировать почти полтора миллиона
Лжесотрудники "Газпроминвест" убедили экономиста инвестировать почти полтора миллиона. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге мошенники, представившись сотрудниками компании «Газпроминвест», выманили у экономиста в Тосненском районе почти полтора миллиона. Получилось это у них далеко не с первого раза.

Прежде, чем перевести деньги главный экономист ООО «Технокарт» получила множество звонков с разных номеров, в которых мошенники представлялись сотрудниками «Газпроминвест». Как стало известно Gazeta.SPB, в результате женщина все-таки перевела на интернет-платформу «BINANCE.COM» через мобильный банк 1 490 000 рублей.

Мошенники мотивировали экономиста подзаработать на инвестициях. Звонки начали поступать с 21 декабря 19:00 по 24 декабря 15:00.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионер лишился почти двух миллионов, заключив договор займа с компанией, которая по указанным данным находится в Москве.

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