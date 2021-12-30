На набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки

Вечером 30 декабря в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на набережной реки Фонтанки. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На набережной реки Фонтанки на повороте на Лештуко́на мост авария. Столкнулись Ниссан и Кия», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.