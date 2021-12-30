На набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки

На набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки
Дорожный инцидент случился на набережной реки Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 декабря в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на набережной реки Фонтанки. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На набережной реки Фонтанки на повороте на Лештуко́на мост авария. Столкнулись Ниссан и Кия», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

авария дтп набережная фонтанки


 

Новости партнеров
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Машины
Машины "вмерзают" в трассу М11 из-за огромной пробки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки
В Минздраве рассказали, сколько вакцины от коронавируса осталось в России
Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице
В Апраксином дворе на Садовой произошел пожар
В Гамбурге произошла стрельба
В Италии скончалась первая женщина – глава мафии «каморра» по прозвищу Куколка
Пожар площадью 120 квадратных метров потушили в Тихвинском районе
На Ленинском проспекте такси на скорости влетело в столб