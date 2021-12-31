В Петербурге «заминировали» все 72 станции метро и 22 торговых центра

В Петербурге &#171;заминировали&#187; все 72 станции метро и 22 торговых центра
Лжеминеры заявили о бомбе, которой не было. Фото: Pixabay

Ложные сообщения об акте терроризма в Петербурге пришли от имени друга и продюсера рэпера Моргенштерна.

О лжеминировании сообщает 31 декабря «Фонтанка».

Любители поиздеваться в самый канун Нового года решили «заминировать» все станции метро Северной столице и два десятка торгово-развлекательных комплексов.

Так, в дежурную часть главка пришла информация от коллег из УФСБ о «заминировании» анонимами метрополитена и 22 ТРЦ. Анонимка была подписана другом и саунд-продюсером рэпера Моргенштерна.

Однако взрывчатых веществ, к счастью, не нашли. Эвакуации проводить не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге получил письмо о «заминировании» перед заседанием по делу Хованского.

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