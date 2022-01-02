Угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации нашли брошенным в лесу

Жители Тихвинского района Ленобласти нашли в глухом лесу угнанный мобильный пункт вакцинации.

Потерянный грузовик «Газон Некст», в котором был открыт пункт вакцинации, обнаружили в воскресенье, 2 января. Машина была угнана 13 ноября из города Тихвин.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мобильный пункт вакцинации был найден в лесу неподалеку от НСТ «Лесное» в Тихвинском районе. Информация об этом поступила в полицию в 11:55.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже (по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Злоумышленников, причастных к угону грузовика для вакцинации, разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной.