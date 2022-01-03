Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 50 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 50 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 3 января. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 204 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 835 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 311 353 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы омикрон-штамма обычно проявляются на второй день после заражения ковидом и могут оставаться в течение пяти дней. По данным врачей, на инфицирование «омикроном» могут указывать першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа. Кроме того, к признакам нового варианта ковида относят головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

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