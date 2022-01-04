В Выборгском районе Петербурга вспыхнула Ауди

В Выборгском районе Петербурга вспыхнула Ауди
В Выборгском районе Петербурга вспыхнула Ауди. Фото: Pixabay

Во вторник, 4 января, в Выборгском районе Санкт-Петербурга инцидент произошел в одном из автомобилей.

Около 16:11 в Выборгском районе на улице Рашетова, дом 9 загорелась Ауди. После поступления сообщения в экстренные службы спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия.

Выяснилось, что в автомобиле выгорел моторный отсек. Для устранения инцидента было отправлено 2 единицы техники и 10 человек личного состава от МЧС.

В 16:23 пожар удалось только локализовать. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По последним данным в пожаре пострадавших не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Чкаловском проспекте в Петербурге большая глыба льда упала на автомобиль, который только что подъехал и, вероятно, решил припарковаться. К счастью, при падении льда пострадало только транспортное средство: водитель и пешеходы в целости сохранности.

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