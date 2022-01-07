Вынесли все, что можно: на улице Петрозаводская пенсионера обокрали на 10 млн

Взломав дверь на Петрозаводской улице в отсутствии хозяина квартиры, злоумышленники вынесли украшения, банковские карты и купюры разных стран в общей сложности на 10 млн рублей.

Хозяином квартиры оказался пенсионер. Выяснилось, что ночью 7 января, в пятницу, мужчина вернулся домой с дачи в Рощино и обнаружил, что дверь взломана, а ценности украдены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Все произошло около часа ночи. Пока пенсионера не было дом, неизвестный злоумышленник, подобрав ключи к замкам входной двери, пробрался в трехкомнатную квартиру, откуда вынес 600 000 рублей, 50 000 евро, 50 000 франков, банковских карт различных банков, с которых также были списаны денежные средства, ювелирных изделий. Все ценности и деньги хранились в металлическом шкафу.