В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого подбросили к станции скорой помощи

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве петербуржца, тело которого неизвестные подкинули на станцию скорой помощи в Калининском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК УРФ (убийство).

Подозреваемым в убийстве оказался 21-летний мужчина, сообщили в СУ СК по Петербургу.

Как полагает следствие, подозреваемый в ночь на 7 января в автомобиле на территории Калининского района, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом в шею 25-летнего потерпевшего, который скончался от полученного телесного повреждения.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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