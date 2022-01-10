На Мурманском шоссе «Шевроле» влетело в «Сканию»: в легковушке два трупа

На Мурманском шоссе &#171;Шевроле&#187; влетело в &#171;Сканию&#187;: в легковушке два трупа
Смертельная авария произошла на Мурманском шоссе. Фото: pixabay.com

В массовом дорожно-транспортном происшествии на Мурманском шоссе погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 января.

Все произошло на трассе «Кола» 9 января днем. 41-летний мужчина за рулем «Шевроле Авео», решив совершить обгон, выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком «Скания». ДТП на этом не кончилось. Все тот же «Шевроле» влетел еще и в «Фольтсваген Джета» и «Рено Дастер». Затем же «Рено Дастер» врезалось в движущийся в попутном направлении легковой автомобиль «Шкода Октавия».

В итоге в аварии погиб водитель «Шевроле Авео» и его пассажирка. Отмечается, что за прошлый год 41-летний мужчина восемь раз привлекался к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приморском районе.

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