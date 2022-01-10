В московских аэропортах в понедельник задержали и отменили более 70 рейсов

В аэропорту Внуково сегодня с вылетом задерживаются 12 рейсов. Фото: pixabay

В аэропорту Внуково сегодня с вылетом задерживаются 12 рейсов. Фото: pixabay

В понедельник утром, 10 января, в воздушных гаванях Москвы задержали и отменили более 70 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Как сообщает «Москва.ру«, в аэропорту Внуково сегодня с вылетом задерживаются 12 рейсов. В аэропорту Домодедово насчитывается 19 задержанных рейсов и один отмененный. В аэропорту Шереметьево с опозданием вылетят 14 самолетов, еще 26 отменены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14-часовой задержкой рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх заинтересовалась прокуратура. В ведомстве отметили, что людей обеспечили горячей едой и напитками. При наличии оснований надзорный орган примет меры реагирования. Из-за технической неисправности самолет, запланированный на 7:55, покинул Петербург только после полуночи.