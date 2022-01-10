Квартиры для детей-сирот в ЖК «Северная долина» признали непригодными для жилья

В Выборгском районе Петербурга прокуратура нашла нарушения в квартирах для детей-сирот» в жилом комплексе «Северная долина».

В ведомстве сообщили, в конце года застройщик ЖК «Северная долина» обратился с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию дома, где предусмотрены квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Многоквартирный дом строился на основании госконтракта.

При проверке с участием Госстройнадзора выяснилось, что квартиры непригодны для проживания из-за незаконченных строительно-монтажных работ.

Надзорный орган внес представление в адрес строительной компании. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура ответила на бойкот QR-кодов в Петербурге.