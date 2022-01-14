Миронов предложил отменить накопительные пенсии в России

Миронов предложил отменить накопительные пенсии в России
Миронов призвал отменить накопительные пенсии в России. Фото: Pixabay.com

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов считает, что в Российской Федерации следует прекратить систему накопительных пенсий.

Миронов считает, что ничего положительного реформа накопительных пенсий россиянам не принесет, пишут ПИА Новости.

По словам лидера фракции, расчет пенсии должен производиться из реальных экономических показателей, например, таких как стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Отметим, что накопительные пенсии в РФ заморозили еще в 2014 году. Сейчас отчисления в 6% от зарплаты направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры в РФ получат надбавку к пенсии уже в январе.

Госдума накопительная пенсия пенсионеры сергей миронов


 

Новости партнеров
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миронов предложил отменить накопительные пенсии в России
Россиянам советуют забыть о некоторых пищевых привычках
Финансист назвал россиянам выгодные и надежные вложения денег
Покупательская способность пенсий россиян резко упадет с 14 января
Пожар в «двушке» на Пражской тушили своими силами
Врач предупредил об опасности жаропонижающих
На Заставкой загорелся мусор: в огне пострадал мужчина
Любимое многими лакомство способно снизить риск воспаления