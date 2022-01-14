Миронов предложил отменить накопительные пенсии в России

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов считает, что в Российской Федерации следует прекратить систему накопительных пенсий.

Миронов считает, что ничего положительного реформа накопительных пенсий россиянам не принесет, пишут ПИА Новости.

По словам лидера фракции, расчет пенсии должен производиться из реальных экономических показателей, например, таких как стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Отметим, что накопительные пенсии в РФ заморозили еще в 2014 году. Сейчас отчисления в 6% от зарплаты направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры в РФ получат надбавку к пенсии уже в январе.