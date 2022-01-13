Пенсионеры в РФ получат надбавку к пенсии уже в январе

Индексацию пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров оформят с 1 января этого года, вне зависимости от даты утверждения соответствующего закона.

Ожидается, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции примут до конца января. Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% средний размер пенсии вырастет на 1400 рублей — до 18 984 рублей. Пенсионные выплаты в повышенном размере получат 39,8 миллиона россиян.

Предложение президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции было озвучено 12 января на совещании с членами правительства. При этом изначально планировалось, что процент индексации составит 5,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвиенко заявила, что правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%.