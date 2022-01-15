«Сотрудник банка» лишил пожилую петербурженку более 4 миллионов

Жительница Красносельского района Петербурга стала жертвой мошенников. Неизвестный убедил ее перевести крупную сумму на указанные им счета.

В пятницу, 14 января, к правоохранителям обратилась 75-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 16 по 18 декабря 2021 года ей поступали звонки с нескольких мобильных телефонов от «сотрудника банка», который под предлогом обеспечения безопасности накоплений, убедил ее перевести деньги на указанные им счета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, доверчивая пенсионерка перевела злоумышленнику 4 155 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители начали розыск мошенника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе пенсионерка перевела «сотруднице пенсионного фонда» почти полмиллиона рублей. Мошенница сказала пожилой женщине, что скоро будет обмен денежных средств и вместе с ней посмотрела ее сбережения.