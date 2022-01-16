В России суточная заболеваемость COVID приблизилась к 30 тысячам

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 29 230 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 16 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 803 534.

За сутки зафиксировали 686 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 321 320 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 22 731 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 858 615.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поручил кабмину уделить внимание законопроекту о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и до 30 января осуществить все доработки.