Участников драки на «Маяковской» разыскивают. Возбуждено уголовное дело

Участников драки на &#171;Маяковской&#187; разыскивают. Возбуждено уголовное дело
Участников драки на "Маяковской" разыскивают. Фото: Рixabay

По факту внезапной драки в вагоне на станции метро «Маяковская» в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Зачинщиков разыскивают, а личность пострадавшего пассажира пока неизвестна.

Устроивших потасовку в настоящий момент активно ищут. Как стало известно Gazeta.SPB, все нарушители неславянской внешности, на вид им около 25-30 лет, рост 170-175 см, все одеты в одежду темного цвета. Описание мужчин удалось установить по видео на телефоне, которое было предоставлено одним из очевидцев.

Еще 15 января в петербургском метрополитене произошел инцидент: Группа людей в количестве трех человек избила неизвестного пассажира одного из вагонов поезда, который остановился на станции метро «Маяковская». После этого мужчины направились в переход станции метро «Невский проспект», откуда скрылись в сторону канала Грибоедова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге новорожденную уронили на пол еще 25 декабря, после чего спустя три недели ребенок скончался.

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