Гастроэнтеролог: стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение

Гастроэнтеролог: стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение
Стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение. Фото: pixabay.com

Если взять за привычку выпивать стакан воды на голодный желудок перед завтраком, то можно улучшить свое физическое и моральное состояние.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась, что стакан воды, действительно благотворно влияет на работу организма. Об этом специалист сообщила в интервью радио Sputnik.

При этом важно, чтобы вода была нехолодной, а комнатной температуры. В случае, если у человека присутствуют боли в животе, жидкость должна быть теплой.

«Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», — завила Дианова.

Специалист посоветовала добавлять в воду лимонный или цитрусовый сок, но только тем, у кого нет проблем с желудком. При наличии заболеваний ЖКТ, все же, лучше употреблять просто воду без добавления других ингредиентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог предупредила о вреде избыточного употребления смузи из овощей и фруктов. Это может привести к проблемам с желудком.

вода гастроэнтеролог жкт Россия


 

Новости партнеров
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гастроэнтеролог: стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение
Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты
Поправку о дополнительной индексации пенсии на 8,6% рассмотрят 20 января
«На вес золота»: за апельсиновый сок в России придется заплатить больше
Назван самый популярный музыкант 2021 года
Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких
Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
Материнский капитал проиндексируют на 8,4%, а к 2024 году увеличат до 700 тысяч