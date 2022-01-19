Гастроэнтеролог: стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение

Если взять за привычку выпивать стакан воды на голодный желудок перед завтраком, то можно улучшить свое физическое и моральное состояние.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась, что стакан воды, действительно благотворно влияет на работу организма. Об этом специалист сообщила в интервью радио Sputnik.

При этом важно, чтобы вода была нехолодной, а комнатной температуры. В случае, если у человека присутствуют боли в животе, жидкость должна быть теплой.

«Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», — завила Дианова.

Специалист посоветовала добавлять в воду лимонный или цитрусовый сок, но только тем, у кого нет проблем с желудком. При наличии заболеваний ЖКТ, все же, лучше употреблять просто воду без добавления других ингредиентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог предупредила о вреде избыточного употребления смузи из овощей и фруктов. Это может привести к проблемам с желудком.