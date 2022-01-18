В Смольном назвали условия для перевода школьников Петербурга на дистанционку

В Смольном назвали условия для перевода школьников Петербурга на дистанционку
Отдельные классы будут отправлять на домашнее обучение в случае вспышки заболеваемости ковидом. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге в последние дни показывает максимальный прирост. В связи с этим городские власти задумались, могут ли школы продолжать работать в очном формате.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что в настоящее время Смольный не планирует переводить учеников школ на дистанционное обучение.

Как отмечает Потехина, отдельные классы будут отправлять на домашнее обучение в случае вспышки заболеваемости ковидом. Но если рост случаев коронавируса в школе будет массовым, то дистанционка может «накрыть» учебные заведения, и централизованного решения для этого не потребуется.

Вице-губернатор добавила, сейчас в школах болеют почти 300 педагогов и 1,1 тысячи детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готовится к взрывному росту заболеваемости COVID-19.

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