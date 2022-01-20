Пожар в однушке на Просвещения потушили до приезда спасателей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, по адресу: проспект Просвещения дом 14, корпус 2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 03:58. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в квартире обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек. Горело подвальное помещение на общей площади 2 кв. м. Так же при помощи спасательных устройств был спасен один человек. На месте происшествия работала дежурная смена 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области.