Утром на Ланском шоссе полыхала пекарня

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил вспыхнул в пекарне.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, по адресу: Ланское шоссе, дом №43. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 04:20. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в пекарне обгорела печь на площади 1 квадратный метр.

Пожар удалось ликвидировать к 04:54. Сведения о пострадавших и причинах появления огня не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Покинуть свои дома пришлось при помощи спасательных устройств по маршевой лестнице. В результате пожара никто не пострадал. Потушить пожар удалось к половине третьего дня.