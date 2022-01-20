Утром на Ланском шоссе полыхала пекарня

Утром на Ланском шоссе полыхала пекарня
Пожар случился в Приморском районе. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил вспыхнул в пекарне.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 20 января, по адресу: Ланское шоссе, дом №43. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 04:20. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в пекарне обгорела печь на площади 1 квадратный метр.

Пожар удалось ликвидировать к 04:54. Сведения о пострадавших и причинах появления огня не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Покинуть свои дома пришлось при помощи спасательных устройств по маршевой лестнице. В результате пожара никто не пострадал. Потушить пожар удалось к половине третьего дня.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Утром на Ланском шоссе полыхала пекарня
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