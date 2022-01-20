Чешская певица специально заразилась коронавирусом и умерла

Фолк-певица из Чехии Хана Хорка намеренно подхватила ковид от своих близких. Болезнь сыграла с ней злую шутку.

Исполнительница хотела избежать ограничений для непривитых, поэтому все время находилась вместе с сыном и мужем, которым диагностировали COVID, пишет The Daily Star.

Сын певицы объяснил, что он и его папа были привиты, однако все равно заболели коронавирусом. Невакцинированная Хана Хорка решила специально заразиться от них. Женщина намеревалась избежать ограничений, которые власти ввели в стране для непривитых.

Буквально за пару дней до смерти певица рассказывала в Сети о том, что выздоравливает, а в день самой смерти она написала, что ее самочувствие улучшилось. Через некоторое время у Хорки заболела спина, она решила прилечь и спустя десять минут задохнулась.

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