Чешская певица специально заразилась коронавирусом и умерла

Чешская певица специально заразилась коронавирусом и умерла
Певица умерла от ковида. Фото: pexels.com

Фолк-певица из Чехии Хана Хорка намеренно подхватила ковид от своих близких. Болезнь сыграла с ней злую шутку.

Исполнительница хотела избежать ограничений для непривитых, поэтому все время находилась вместе с сыном и мужем, которым диагностировали COVID, пишет The Daily Star.

Сын певицы объяснил, что он и его папа были привиты, однако все равно заболели коронавирусом. Невакцинированная Хана Хорка решила специально заразиться от них. Женщина намеревалась избежать ограничений, которые власти ввели в стране для непривитых.

Буквально за пару дней до смерти певица рассказывала в Сети о том, что выздоравливает, а в день самой смерти она написала, что ее самочувствие улучшилось. Через некоторое время у Хорки заболела спина, она решила прилечь и спустя десять минут задохнулась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном курорте.

коронавирус пандемия Хана Хорка


 

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