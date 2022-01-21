В России на зарплаты медработников выделят более 17 млрд

В России на зарплаты медработников выделят более 17 млрд
В России на зарплаты медработников выделят более 17 млрд. Фото: pixabay

Российские власти планируют выделить более 17 млрд рублей на заработную плату медицинских сотрудников в разных уголках страны.

Выделенные денежные средства направят в ОМС. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что задержек с выплатой заработной платы быть не должно, уполномоченные органы регионов обязаны проследить за этим. Также Мишустин заявил, что за 2022 год в медицинские учреждения придут работать еще более 11 тысяч новых врачей и около 13,5 тысяч средних медицинских работников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти выделят денежные средства на выплаты медицинских работников, оказывающих помощь в селе, поселках городского типа и небольших городах. В декабре такая денежная денежная сумма планировалась в размере около 90 102,5 тысячи рублей.

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