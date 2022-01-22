В России за утки выявили более 57 тысяч случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 57 212 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на субботу, 22 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 11 044 986.

За сутки в стране зафиксировали 681 смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 325 433 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 25 525 человек. Общее количество выздоровлений достигло 10 000 577.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.