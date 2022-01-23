У петербуржцев в квартире на улице Бурцева загорелась кухня

У петербуржцев в квартире на улице Бурцева загорелась кухня
Пожар произошел на улице Бурцева. Фото: "Яндекс панорамы"

В Кировском районе Петербурга в воскресенье пожар случился в двухкомнатной отдельной квартире. С огнем боролись около 20 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 23 января, в 11:02. Все случилось в двухкомнатной квартире по адресу: улица Бурцева, дом №20. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была всего 0,5 квадратных метров. Огонь распространялся по шестиметровой кухне. К месту происшествия на борьбу с пожаром направили 15 человек личного состава и три пожарные машины. К 11:27 пожар сумели ликвидировать.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру. Горели две комнаты и балкон.

Бурцева улица новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У петербуржцев в квартире на улице Бурцева загорелась кухня
«Сюрпризы» «Омикрона»: врач рассказал о пятнах, крапивнице и ...
В ПФР заявили о выплате всех «пропущенных» индексаций пенсий
Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Пенсионеры сильно удивились, получив пенсии за январь
В Совете Федерации разъяснили, как пройдет индексация пенсий на 8,6%, ...
Станцию «Старая Деревня» закрывали из-за задымления
В Петербурге подморозит до минус восьми в понедельник