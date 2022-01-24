Полыхающую мансарду на Лиговском тушат по повышенному рангу

Пожар произошел в доме на Лиговском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар произошел в доме на Лиговском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме. Полыхающую мансарду спасатели тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 24 января, по адресу: Лиговский проспект, дом 44. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 2:59. К месту происшествия оперативно были направлены сотрудники части.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в жилом здании с мансардой происходит горение мансарды, площадь горения уточняется.

В 03:35 ранг пожара повысили до номера 2. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 73 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе ночью спасатели тушат квартирный пожар на 9 этаже одного из домов.