В Госдуме задумались над решением проблемы нападения бродячих собак

В Госдуме задумались над решением проблемы нападения бродячих собак
В Госдуме задумались над решением проблемы нападения бродячих собак. Фото: pixabay

Правительство решило уделить внимание вопросу бездомных животных и последствиям, которые из этого вытекают. Нередки случаи, когда бродячие собаки нападают на людей из-за голода, холода и агрессии, заражают окружающих бешенством и другими болезнями.

Совет Госдумы решил заняться этим вопросом и поручил подготовить изменения в законе, которое позволит решить проблему с бездомными животными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, в течение февраля будут приготовлены соответствующие поправки, которые перед этим будут обсуждаться с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами. Председатель Госдумы подчеркнул, что уничтожение животных, — не выход.

«Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», — заявил Володин.

Уточняется, что выработкой предложений будет заниматься рабочая группа во главе с первым зампредом профильного комитета Владимиром Бурматовым.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России собираются установить учет домашних животных.

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В Госдуме задумались над решением проблемы нападения бродячих собак
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