Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома

Во Всеволожском районе Ленинградской области 63-летняя женщина выбирала себе спутника жизни и дом, а в результате потеряла почти полтора миллиона.

В понедельник, 24 января, в правоохранительные органы поступило заявление. Как стало известно Gazeta.SPB, в нем утверждалось, что неизвестный Томас в социальной сети «Фейсбук» решил пообщаться с одной из жительниц Всеволожского района. В ходе общения злоумышленник пообещал женщине оплатить покупку дома для их совместного проживания в будущем.

Все бы ничего, да только Томас попросил оплатить посылку с денежными средствами. После этого пострадавшая женщина ни один раз переводила деньги агенту Томаса за разные налоги и пошлины.

Откуда женщина брала столько денег? В этом помогали кредиты от абсолютно разных банков, а также накопительные вклады. В результате сумма вылилась в 1 420 200 рублей.

Во вторник, 25 января было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером 24 января отравление было диагностировано у одной из школьниц в Кировском районе Петербурга.