Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома

Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома
Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома. Фото: unsplash.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области 63-летняя женщина выбирала себе спутника жизни и дом, а в результате потеряла почти полтора миллиона.

В понедельник, 24 января, в правоохранительные органы поступило заявление. Как стало известно Gazeta.SPB, в нем утверждалось, что неизвестный Томас в социальной сети «Фейсбук» решил пообщаться с одной из жительниц Всеволожского района. В ходе общения злоумышленник пообещал женщине оплатить покупку дома для их совместного проживания в будущем.

Все бы ничего, да только Томас попросил оплатить посылку с денежными средствами. После этого пострадавшая женщина ни один раз переводила деньги агенту Томаса за разные налоги и пошлины.

Откуда женщина брала столько денег? В этом помогали кредиты от абсолютно разных банков, а также накопительные вклады. В результате сумма вылилась в 1 420 200 рублей.

Во вторник, 25 января было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером 24 января отравление было диагностировано у одной из школьниц в Кировском районе Петербурга.

Всеволожский район деньги ленобласть мошенничество новости СПб


 

Новости партнеров
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти полтора млн потеряла женщина в предвкушении нового дома
В Кировском районе семиклассница чем-то отравилась на прогулке и попала в ...
В Ленобласти бизнесмен мог изнасиловать падчерицу
На проспекте Кузнецова обнаружили трупы двух пенсионеров
Социальная защита переведет некоторым россиянам по 6200 рублей 25-26 января
Эксперты рассказали, какие признаки указывают на заражение «омикроном»
На Северном проспекте дочь насмерть забила мать-пенсионерку
На улице Ковалевской сварщику перерезали горло