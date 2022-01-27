В Петербурге от коронавируса скончалось еще два маленьких пациента

В Петербурге от коронавируса скончалось еще два маленьких пациента. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге от коронавируса скончалось еще два маленьких пациента. Фото: "Яндекс.Карты"

В четверг, 27 января, на фоне онкогематологических заболеваний заболевшие коронавирусом дети скончались в стационаре клиники Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Болезнь маленьких пациентов усугубил COVID-19, о чем сообщает «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения. Оба ребенка онкогематологические патологии, которые, под воздействием инфекции, сильно прогрессировали.

Отмечается, что с начала 2022 года в отделение уже поступили 76 маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. В 2021 году четверо несовершеннолетних скончались от COVID-19 в стенах клиники. При этом у двух из них были онкогематологические заболевания, у одного — тяжёлая патология почек, четвёртый пациент — новорождённый с тяжёлыми пороками развития.