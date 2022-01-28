Утром на Стачек полыхала двухкомнатная квартира

Пожар случился в доме на Стачек. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Стачек. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил постельные принадлежности.

Возгорание случилось в пятницу, 28 января, по адресу: проспект Стачек, дом №67. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 04:35. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в двухкомнатной отдельной квартире горели постельные принадлежности.

В 05:05 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили подвал в жилом доме на улице Седова. В подвальном помещении происходило горение на площади 15 квадратных метров. На тушение огня спасателям потребовалось 50 минут.