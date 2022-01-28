Полыхающую пристройку на Коммуноров спасатели тушили почти два часа

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Коммунаров. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Коммунаров. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил пристройку частного дома.

Возгорание случилось в пятницу, 28 января, по адресу: улица Коммунаров, дом №121. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 06:03. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в пристройке обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

В 07:45 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на проспекте Стачек полыхала двухкомнатная квартира в жилом доме. Огонь охватил постельные принадлежности. Прибывшие спасатели боролись с пожаром 40 минут.