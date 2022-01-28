Фундамент Благовещенской церкви в Петербурге признали памятником

Фундамент Благовещенской церкви нашли при археологических раскопках в сентябре 2021 года. Фото: КГИОП

Фундамент Благовещенской церкви нашли при археологических раскопках в сентябре 2021 года. Фото: КГИОП

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) включил фундамент церкви на площади Труда в реестр памятников. Здание было снесено в 1929 году.

Фундамент Благовещенской церкви, расположенной на площади Труда, признали выявленным объектом культурного наследия. Храм заложили в 1844 году по проекту архитектора Константина Тона, но в 1928 году его закрыли, а в 1929-м решили снести для прокладки трамвайной линии, сообщает КГИОП.

Церковь была построена в русско-византийском стиле. Деньги на строительство выделил император Николай I. Храм имел пять куполов. В наружной отделке использовался путиловский камень и финский гранит. Фасад был украшен барельефами, а внутри церковь была отделана искусственным мрамором и лепными украшениями. Стены были покрыты росписями.

В сентябре прошлого года на площади Труда прошли археологические разведки, в ходе которых и выявили исторический объект. Археологи зафиксировали фрагменты стен, угол церкви и вход. Известняковый фундамент уложен на каменные валуны, стоящие на деревянных лежнях.

Также во время раскопок нашли медную оплетку для проводя, профитку от медного подсвечника, фрагменты слюды и красноглиняного клейменого кирпича.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дом Кавоса на Петроградской стороне признали памятником культурного наследия.