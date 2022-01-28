В аэропорту Пулково вечером в пятницу задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково вечером в пятницу задержали четыре рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня вечером, 28 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Краснодар, Архангельск, Пермь и Пензу. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Краснодара. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:25, однако время вылета отложили до 23:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Архангельска. Вылет перенесли с 22:15 на 23:30.

Также задерживают рейс до Перми. Самолет должен был улететь в 23:05, но по факту ждать придется до 23:25. Вылет рейса до Пензы перенесли с 23:30 на 0:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у «Пулково».

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