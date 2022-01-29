В Италии ученые выделили новую разновидность COVID-19

Итальянские ученые выделили новую разновидность COVID-19, так называемый «омикрон-2».

Об этом сообщил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя.

Как передает РИА Новости, ученые выявили новую разновидность коронавируса больше месяца назад, но решили не тревожить общественность из-за варианта, идентичного «омикрону-1».

По словам Вайи, омикрон-штамм все больше принимает признаки сезонного заболевания. Он отметил, что все в мире, в том числе производители противоковидных вакцин, согласны с тем, что бесполезно часто прививаться.

Директор института добавил, что вакцинация от ковида будет проводиться раз в год, а характеристики «омикрона» позволяют говорить о том, что COVID-19 в будущем станет сезонным заболеванием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Британии назвали продолжительность симптомов штамма «омикрон».