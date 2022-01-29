Медики продолжают бороться за жизнь пенсионерки, отравившейся контрафактным сульфатом

Медики продолжают бороться за жизнь пенсионерки, отравившейся контрафактным сульфатом. Фото: Baltphoto

Медики продолжают бороться за жизнь пенсионерки, отравившейся контрафактным сульфатом. Фото: Baltphoto

В Северной столице врачи продолжают бороться за жизнь 81-летней женщины, которая отравилась контрафактным сульфатом бария в клинико-диагностическом центре.

Пенсионерка выжила, но до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает KP.Ru со ссылкой на сына потерпевшей.

Раньше стало известно, от ядовитого вещества, полученного в центре, скончались трое. Выжившая пенсионерка сейчас находится в реанимации. По словам врачей, состояние женщины стабилизируется.

Помимо пожилой женщины в клинике находится еще двое пострадавших от отравления этим веществом. По данным СК по Санкт-Петербургу, всего отравилось 20 человек.

Было установлено, что в центре, действительно, применяли не сертифицированный сульфат бария, его контрафакт. Главный врач клинико-диагностического центра задержан. Детали инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице незаконно продавали контрафактные лекарства для животных.