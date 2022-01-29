СНТ «Волна» этой ночью понесла потери. В Красносельском районе горел садовый дом

В Красносельском районе в ночь с 29 на 30 января произошел пожар в одном из садовых домов СНТ «Волна».
Спасателям понадобился почти час, чтобы потушить возгорание в Красносельском районе в СНТ «Волна» на 1 линии в доме 57.
В субботу, 29 января, около 22:43 в экстренные службы поступило сообщение, что горит садовый дом. На место было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.
Как стало известно, пожар разгорелся в одноэтажном, рубленом, размером 6х6 метров здании.
Пожар ликвидировали спустя час, в 23:41. За это время успела обгореть обстановка на площади 15 квадратных метров.
На настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. Сведения о пострадавших в пожаре не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга загорелась жилая квартира в субботу вечером, 29 января. Спасатели тушили ее почти час.