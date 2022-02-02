На Выборгском шоссе вспыхнул «Nissan»

В пять утра на Выборгском шоссе вспыхнул автомобиль, который спасатели оперативно потушили.

В среду, 2 февраля, около 05:08 в экстренные службы поступило сообщение: воспламенился автомобиль марки «Nissan» в Выборгском районе. На место происшествия отправили 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию возгорание удалось быстро потушить, после чего стало известно, что в автомобиле «Nissan» сгорели все сгораемые части.

Ликвидировать возгорание удалось в 05:24.

На настоящий момент сведения о пострадавших в инциденте не поступали. Сейчас выясняется, каким образом загорелось транспортное средство, а также все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спасатели тушили пожар в Петродворцовом районе. Горело заброшенное здание на Первомайской улице. Все произошло в период с 4 до 6 утра 2 февраля.