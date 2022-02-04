В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-зараженных

В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-зараженных
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 168 201 человека, число госпитализаций составило 17 798, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 4 февраля, зафиксировали 682 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 58 449 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. После трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли до этого.

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